DJ Neue Mandanten gewinnen - mit Low-Budget-Kanzleimarketing und PR - Rechtsanwälte und Steuerberater kommunizieren zu wenig, um "findbarer" im Internet zu werden

Wien (pts006/24.01.2022/08:50) - Seit einigen Jahren gibt es eine Lockerung im Berufsrecht von Rechtsanwälten und Steuerberatern, die es ihnen ermöglicht zu werben. "Diese wichtige Möglichkeit zur Klienten-Akquise wird aber nur von den wenigsten Kanzleien konsequent eingesetzt. Warum? Kanzleimarketing trägt dazu bei, dass eigene Unternehmen zu stabilisieren und zu expandieren. Und dabei können die dabei genutzten Tools gerade im Online-Bereich sehr imageträchtig zum Einsatz gebracht werden. Ich ersetze bei Freiberuflern gerne das Wort Werbung gegen das Wort Kommunikation und schon gibt es weniger Berührungsangst mit modernem Kanzleimarketing", so Werbetherapeut, Sachbuchautor und Coach Alois Gmeiner, der mehrere Bücher zu den Themen Marketing, Werbung und PR für freie Berufe verfasst hat. https://www.werbetherapeut.com/werbetherapeut/branchenwerbung/anwalt-kanzlei

Ein erstes Gespräch zeigt auf, was alles im großen Begriff Kanzleimarketing enthalten ist

Gerade in Know-how-Berufen, wie sie Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Buchhaltungsbüros oder auch Unternehmensberater vertreten, kann man mit Online-Kommunikation und Social Media viel erreichen. Einfach dadurch, dass man informiert. "Text und Content sind die wichtigsten Dinge, um im Internet auf sich und seine Kanzlei aufmerksam zu machen. Man muss allerdings eine gewisse Konsequenz an den Tag legen, um sein SEO zu verbessern und mehr Zugriffe auf seine Kanzlei-Homepage zu bekommen", so der Werbetherapeut.

Kanzleimarketing macht Sinn

Egal, ob man gerade eine Kanzlei gegründet, neu übernommen hat oder die bestehende Sozietät ausbauen will: Ohne professionelles Marketing und konsequente Pressearbeit, um die eigene Bekanntheit zu steigern, wird eine Kanzlei kaum profitabel. Vor allem, da es in den letzten Jahren einen enormen Zuwachs an Anwaltskanzleien und Steuerberatern gegeben hat. "Fakt ist, in diesem beinharten Verdrängungswettbewerb gewinnt nur, wer ein klare Zielgruppenanalyse macht, sich auf eine profitable Zielgruppe spezialisiert und diese auch anzusprechen weiß", betont Gmeiner, der dabei immer auf Abstimmung der Aktionen mit den aktuellen Standesrichtlinien achtet.

Mach' deine Kanzlei zur Marke mit Alleinstellungsmerkmal

Schon im Erstgespräch mit dem Werbetherapeuten wird klargestellt, wo die Reise hingehen soll und welche Schritte dafür notwendig sind. "Soll der Klientenstamm gehalten oder ausgebaut werden? Sollen neue Klientenzielgruppen angesprochen werden oder soll einfach die Bekanntheit der Kanzlei gesteigert werden und damit die Zugriffe auf die Homepage? Denn wer in seinem Handwerk nicht klappert, der kann auch keine neuen Mandanten auf sich aufmerksam machen. Ich zeige Anwälten und Steuerberatern, wie man klappert und gesehen wird", schmunzelt der Werbetherapeut, der bereits unzählige Freiberufler beraten und betreut hat.

Der Werbetherapeut unterstützt Kanzleien bei: * Zielgruppenanalyse und Entwicklung des U.S.P. für die Kanzlei * Kanzlei-Logo, CI-Entwicklung oder Rebranding * Kanzleibroschüren, Briefpapier, Visitenkarten * Homepage-Layout, Texten, Content, Programmierung * Social-Media-Content und Postings (für Facebook und Co) * Öffentlichkeitsarbeit, Online-PR, Pressetexten und Litigation-PR * SEO und Steigerung der Zugriffe auf HP * E-Book-Erstellung und Buchkonzeption für Printbücher (von 5 bis 500 Seiten) * Bekanntmachung der Expertise der Kanzlei * investigativen PR-Aktionen * etc.

Gratis Kanzlei-Marketing-Analyse - online

Der Werbetherapeut stellt Ihr Marketing, Ihre Werbung und Ihre PR auf neue, auffällige und effektivere Beine. Und das immer low budget und individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten. Wer die Arbeit des Werbetherapeuten gratis testen möchte, sollten die Online-Kanzlei-Werbeanalyse in Form des Gratis-Werbechecks machen: https:// www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck

Weitere Infos: https://www.werbetherapeut.com/werbetherapeut/branchenwerbung/anwalt-kanzlei

Aussender: Der Werbetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 699 133 20 234 E-Mail: info@werbetherapeut.com Website: www.werbetherapeut.com

