Wenn es an der Börse turbulent wird und die Kurse regelrecht ins Bodenlose stürzen, fängt man schnell an zu zweifeln. Sollte man seine Aktien jetzt vielleicht auch noch schnell verkaufen, solange man noch mit Gewinn aussteigen kann? Ideal wäre es natürlich, auf dem Höhepunkt auszusteigen und am Tiefpunkt des nächsten Kurssturzes wieder einzusteigen. Nur leider ist das in der Praxis nicht realistisch. Niemand weiß, wie sich die Aktienkurse morgen, übermorgen oder nächste Woche bewegen werden. Eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...