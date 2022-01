Laurent Denize (Oddo BHF): Make 2022 an opportunity

17.01.2022 -

Es hat sich für Investoren im letzten Jahr gelohnt, die Nerven behalten und Chancen genutzt zu haben. Wer trotz immer wiederkehrender Unsicherheiten durch neue Covid 19-Varianten Aktien die Treue hielt, wurde mit zweistelligen Zuwächsen belohnt. Eine echte Alternative zu Aktien ist auch im neuen Jahr nicht in Sicht. Steigende Infektionszahlen führen angesichts der zunehmenden Immunität der Bevölkerung nicht mehr automatisch zu einer Einschränkung von Mobilität und wirtschaftlichen Aktivitäten. Zum Jahresbeginn sind die Inflation und die damit einhergehende Zinswende das große Thema. Die steigenden Inflationszahlen sind auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen: veränderte Konsumgewohnheiten aufgrund von Lockdowns, Unterbrechungen globaler Lieferketten und Oligopol-Strukturen in verschiedenen Märkten. Pointiert gesagt: eine V-förmige Erholung der Nachfrage traf auf eine U-förmige Erholung des Angebots. Letztendlich aber wird sich das Angebot im Laufe der Zeit der Nachfrage anpassen und die Inflation wird wieder zurückgehen. Bis es jedoch soweit ist, liegt es an den Zentralbanken, eine Normalisierung der Geldpolitik einzuleiten, ohne die laufende Erholung der Wirtschaft zu gefährden. Ob dies ohne Reibungsverluste gelingt, bleibt abzuwarten.

