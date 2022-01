Das italienische Parlament tritt heute zusammen, um über den nächsten Präsidenten der Republik Italien abzustimmen. Anders als in vielen westlichen Ländern, in denen die Bürger direkt wählen, sind in Italien die Abgeordneten und die regionalen Beamten bei den Präsidentschaftswahlen stimmberechtigt. 630 Abgeordnete des Unterhauses, 320 Senatoren und 58 Beamte der Regionalregierungen werden an den Wahlgängen teilnehmen. Um Präsident zu werden, muss ein Kandidat 2/3 der Stimmen ...

