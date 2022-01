EQS-News: Smart Business Circle AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Smart Business Circle AG: Das automatisierte CRM-System der Smart Business Circle AG (SBC AG) hilft Unternehmen, ihren Umsatz zu steigern, indem sie aus mehr Leads Kunden machen



24.01.2022 / 10:10



Das automatisierte CRM-System der Smart Business Circle AG (SBC AG) hilft Unternehmen, ihren Umsatz zu steigern, indem sie aus mehr Leads Kunden machen. Die SBC AG gestaltet die Zukunft von CRM-Systemen mit ihren integrierten, massgeschneiderten All-in-One-CRM-Anwendungen neu. Winterthur, Schweiz - Die Smart Business Circle AG (SBC) mit Sitz in Winterthur, Schweiz, bietet ein automatisiertes und individuell anpassbares CRM-System an, das die Zukunft des Kundenbeziehungsmanagements vor allem im KMU-Sektor revolutionieren wird. Die hochintelligente und präzise Software für diese CRM-Plattform basiert auf einer eigens entwickelten Technologie. Die Smart Business Circle AG (SBC AG) hat Unternehmen dabei geholfen, ihre zahlreichen Daten zu digitalisieren und ihre Arbeitsprozesse auf der Grundlage der aus den Daten gewonnenen Erkenntnisse zu optimieren. Die SBC wurde 1992 in der Schweiz gegründet und hat ihre Präsenz an mehreren internationalen Standorten ausgebaut. "Wir sind bestrebt, mit unserer CRM-Plattform Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten zu verbessern", sagt ein Sprecher der SBC. "CRM entwickelt sich in dieser digitalen Welt rasant weiter. Vertriebs- und Marketingstrategien der alten Schule reichen einfach nicht mehr aus. Ihre Mitarbeiter brauchen aussagekräftige Kundeninformationen, um Ihre Vertriebspipeline zu füllen. Mit unserem Flaggschiff-CRM-System erhalten Sie unschätzbare Informationen über Ihre Leads und potenziellen Kunden, die Ihnen helfen, Ihre Vertriebskanäle auf moderne Weise zu optimieren." Während Unternehmen auf der ganzen Welt versuchen, sich auf die durch die Pandemie verursachten Störungen einzustellen, erkennen sie die Vorteile von Remote-Mitarbeitern, um ihr Unternehmen am Laufen zu halten. Dies hat der Digitalisierung einen grossen Auftrieb gegeben. Die Unternehmen bereiten sich darauf vor, CRM-Systeme einzuführen und in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren, was zu einem Anstieg der Nachfrage nach zuverlässigen Technologiepartnern führt, die dies für sie einrichten können. Die SBC ist gut positioniert, um eine wichtige Rolle bei der Erfüllung dieser wachsenden Nachfrage zu spielen und Unternehmen dabei zu helfen, einen schnellen Übergang zu intelligenten CRM-Systemen zu vollziehen, die auf ihre Arbeitsprozesse zugeschnitten sind. "Mit unserem modularen Entwicklungssystem sind wir in der Lage, neue Prozesse und Interaktionen schnell und effizient zu erstellen und Trends zeitnah in die Prozessgestaltung einfliessen zu lassen", so ein Vertreter der Smart Business Circle AG (SBC AG). Als erstklassiger CRM-Systemanbieter ist die SBC bei ihren Kunden aufgrund ihres persönlichen, kundenbasierten Ansatzes und ihrer erschwinglichen Dienstleistungen gefragt. Das Team der Smart Business Circle AG (SBC AG) legt Wert darauf, die Dinge einfach zu halten, so dass auch technisch nicht versierte Benutzer ihre Plattform problemlos nutzen können. Wir glauben, dass die Gestaltung schöner, benutzerfreundlicher Oberflächen die Mitarbeiter dazu inspirieren kann, neue Systeme bereitwillig anzunehmen und ihnen hilft, erstaunliche Ergebnisse zu erzielen. Bei der Entwicklung ihrer Softwareanwendungen setzen wir auf das Prinzip der Automatisierung und stellen so sicher, dass unsere Plattform Probleme löst und ihren Nutzern Zeit spart. "Die Dienstleistungen auf unserer Plattform können an die spezifischen Anforderungen unserer Kunden angepasst werden. Wir bieten Beratungen mit geschulten Fachleuten an, damit wir die Bedürfnisse unserer Kunden besser verstehen können", sagt der Sprecher der SBC. "Unser Hintergrund und unsere jahrelange Erfahrung in dieser Branche verschaffen uns den Vorteil, dass wir wissen, was am besten funktioniert, und dass wir es für jeden Kunden individuell anpassen können." Das erfahrene Team der SBC hat erkannt, dass eine "One Size Fits All"-Strategie bei der Bereitstellung von Dienstleistungen für ihre Kunden einfach nicht funktioniert. Sie stimmen ihre Dienstleistungen auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden ab. Das Ergebnis ist eine wachsende Liste von zufriedenen Kunden, die die Plattform des Unternehmens aktiv nutzen. "Unsere Kunden vertrauen uns, weil wir sie nicht nur als eine weitere Nummer auf unserer Kundenliste behandeln. Wir lernen sie persönlich kennen, denn ihre Anforderungen sind so persönlich wie nur möglich. Sie können sich immer auf uns verlassen", sagt der Sprecher der SBC. "Es besteht ein Bedarf an einer kostengünstigen CRM-Plattform auf dem Markt. Wir sind angetreten, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Arbeitsprozesse zu vereinfachen und einen mühelosen Umstieg auf eine intelligente CRM-Anwendung zu ermöglichen. Seitdem wir unsere Plattform in Betrieb genommen haben, verzeichnen wir einen stetigen Nachfrageschub." Effizientes Kundenbeziehungsmanagement ist für das Unternehmenswachstum unerlässlich. Die Smart Business Circle AG (SBC AG) ermöglicht es Unternehmen, hochgradig optimierte datengesteuerte Vertriebs- und Marketingstrategien zu implementieren. Mit den leistungsstarken Funktionen zur Vertriebs- und Marketing-Automatisierung im CRM-System der SBC können Unternehmen ihre Mitarbeiter in die Lage versetzen, produktiver zu arbeiten und bessere Ergebnisse zu erzielen. "Unsere Kunden haben für uns oberste Priorität, und wir wollen sicherstellen, dass wir ihnen die neueste und aktuellste Plattform zur Verfügung stellen", sagt der Sprecher der SBC weiter. "Wir werden weiterhin in Forschung und Entwicklung investieren, damit wir unseren Anwendern stets eine erstklassige CRM-Plattform bieten können." Kunden können über die Website der SBC oder über die Telefonnummer des Kundendienstes eine Demo der Plattform buchen. Über Smart Business Circle AG (SBC AG) Die SBC mit Sitz in Winterthur, Schweiz, und weiteren internationalen Niederlassungen wurde 1992 gegründet. Der Geschäftszweck ist die Entwicklung und Vermarktung von hochintelligenter und präziser Customer Relationship Management (CRM) Software. Mit ihrem Know-how haben sie zahlreichen Lizenznehmern geholfen, ihr Geschäft zu optimieren, die Digitalisierung voranzutreiben und durch die Steigerung der Effizienz ihrer Arbeitsprozesse neue Absatzmärkte zu erschliessen. Für weitere Informationen und Anfragen senden Sie eine E-Mail oder kontaktieren Sie uns über die Website. Medienkontakt Firmenname: Smart Business Circle AG Kontaktperson: Media Relations Team E-Mail: info@smartbusinesscircle.com Stadt: Winterthur Land: Schweiz Website: https://smartbusinesscircle.com/

