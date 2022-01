Bonn (ots) -Die Kritik an der Boulevard-Zeitung Bild hat mit dem Protest gegen den redaktionellen Umgang mit Wissenschaftler*innen einen neuen Höhepunkt erreicht. Der Beitrag "Die Lockdown-Macher" zog 94 Beschwerden beim Presserat nach sich. Vom Medienmagazin journalist darauf angesprochen, gibt der neue Bild-Chefredakteur Johannes Boie an, die Kritik ernst zu nehmen. Gleichwohl sei Bild heute "pro Impfen, pro Wissenschaft, pro Freiheit, gegen Hetze und Hass".Auf die Frage nach konkreten Fehlern in der Corona-Berichterstattung des Boulevard-Blatts, das Pandemie-Maßnahmen oft nicht einfach kritisiert, sondern als "Willkür","Corona-Irrsinn" oder "Regel-Horror" diskreditiert hat, antwortet Boie dem journalist: "Bild ist nicht wissenschaftsfeindlich, sondern mit Forschern im engen Austausch." Natürlich passierten in der Corona-Berichterstattung Fehler, doch der Kritik liege "leider auch und gelegentlich eine selektive Wahrnehmung zugrunde".Seit Jahren kassiert Bild mit Abstand die meisten Rügen vom Presserat. Der Hamburger Medien-Professor Volker Lilienthal, der vor gut einem Jahr exklusive Erkenntnisse über das journalistische Selbstverständnis und die Fehlerkultur bei Bild gewann, indem er auf Einladung an Redaktionskonferenzen teilnahm und Interviews mit 43 Journalist*innen führte, erklärt das mit einer speziellen "Bild-Kultur", in der man sich die Freiheit herausnehme, den Pressekodex mitunter zu ignorieren und "Grenzen zu überschreiten".Der Medienforscher sei bei seinen Besuchen überall auf "freundliche, auskunftsbereite und kluge Kolleginnen und Kollegen getroffen". Mit dem Klischee erkennbar unseriöser Boulevard-Schreiberlinge habe die Bild-Redaktion nichts zu tun. Die landläufige Kategorisierung von Bild als knalligem Boulevard hält er für untauglich: "Ich würde von ideologischem Tendenz-Journalismus sprechen."Den gesamten Beitrag lesen Sie in der Januar+Februar-Ausgabe des journalists und auf www.journalist.de. Der journalist ist mit einer Druckauflage von 30.000 Exemplaren (IVW) das größte und wichtigste Magazin für Journalist*innen in Deutschland. Herausgeber ist der Deutsche Journalisten-Verband, Verlag: Journalismus3000 GmbH.Pressekontakt:Matthias DanielChefredakteur und PublisherjournalistMagazin für Journalist*innenjournalist@journalist.dedaniel@journalist.deTel. 0228/20172-24https://www.journalist.dehttps://www.twitter.com/journ_onlinehttps://www.facebook.com/derjournalisthttps://www.instagram.com/journ_instaOriginal-Content von: journalist - Magazin für Journalist*innen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/20126/5128579