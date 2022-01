LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone ist zu Jahresbeginn durch die rasche Ausbreitung der Corona-Variante Omikron belastet worden. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts IHS Markit fiel von Dezember auf Januar um 0,9 Punkte auf 52,4 Zähler, wie die Marktforscher am Montag in London mitteilten. Das ist der niedrigste Stand seit knapp einem Jahr. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 52,6 Punkte gerechnet. Die Entwicklung verlief zweigleisig: Während sich die Dienstleisterstimmung deutlich eintrübte, hellte sich die Stimmung in der Industrie auf./bgf/eas