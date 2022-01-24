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WKN: ENER6Y ISIN: DE000ENER6Y0 Ticker-Symbol: ENR 
Xetra
24.01.22
12:00 Uhr
18,280 Euro
-0,845
-4,42 %
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
DAX International 100
1-Jahres-Chart
SIEMENS ENERGY AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SIEMENS ENERGY AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
18,36018,37512:16
18,36518,37512:16
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALLIANZ
ALLIANZ SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALLIANZ SE219,15-1,15 %
DATAGROUP SE86,00-6,52 %
SCHAEFFLER AG6,580-5,19 %
SIEMENS ENERGY AG18,280-4,42 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.