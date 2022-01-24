BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DATAGROUP AUF 110 (93) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR KPS AUF 5 (5,50) EUR - 'HOLD'CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 7,30 (7,50) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE SENKT HANNOVER RÜCK AUF 'NEUTRAL' (OP) - ZIEL 185 (177) EURCREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 253 (241) EUR - 'UNDERPERFORM'DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR SIEMENS ENERGY AUF 24 (29) EUR - 'KAUFEN'HSBC SENKT SIEMENS ENERGY AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 20 (30) EUR JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 265 (250) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 167,20 (155,55) EUR - 'UNDERWEIGHT' BARCLAYS SENKT CREDIT SUISSE AUF 'UNDERWEIGHT' (OW) - ZIEL 9 (12,50) CHFBARCLAYS HEBT UBS AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 18 (16,50) CHFBERENBERG SENKT ZIEL FÜR ZUR ROSE GROUP AUF 230 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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