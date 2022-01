Stuttgart/Mainz (ots) -Medienabenteuer im Netz für Grundschüler:innen der dritten und vierten Klasse / Pünktlich zum UNESCO-Welttag der Bildung am 24. Januar 2022Pünktlich zum UNESCO-Welttag der Bildung am 24. Januar 2022 geht die SWR Dschungeltour online (SWR.de/dschungeltour-online (https://www.swr.de/unternehmen/medienkompetenz/dschungeltour-online-100.html)). Mit der neuen multimedialen Anwendung können Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen drei und vier Medienwissen erwerben und lernen, ihre eigene Mediennutzung altersgerecht zu reflektieren. Damit unterstützt der SWR die Globale Nachhaltigkeitsagenda der UNESCO, bis 2030 eine hochwertige, inklusive und chancengerechte Bildung für Menschen weltweit und ein Leben lang sicherzustellen.Mithilfe der Kinder gefragtDer Südwestrundfunk (SWR) ist genauso bunt und vielseitig wie ein Dschungel. Bei der SWR Dschungeltour Online landen die Kinder direkt im Fernsehstudio des Tigerentenclubs, sie treffen die Moderatorinnen und Moderatoren von SWR3, erleben, wie Radio und Nachrichten gemacht werden und entdecken im Hörspielstudio, wie Geräusche entstehen. Dabei ist die tatkräftige Mithilfe der Kinder gefragt: sie lüften Geheimnisse, lösen knifflige Rätsel rund um Medien und bringen in Ordnung, was die wilden Dschungeltiere durcheinandergebracht haben.Unterrichtsmaterial für LehrkräfteDie SWR Dschungeltour Online eignet sich für den Einsatz im Grundschulunterricht der dritten und vierten Jahrgangsstufe. Dazu gibt es für Lehrkräfte das passende Unterrichtsmaterial. Die rein browserbasierte Anwendung ist kostenfrei.UNESCO-Welttag der BildungDie Chancengerechtigkeit der Bildungssysteme muss weltweit verbessert werden. Das fordert die UNESCO anlässlich des erstmals ausgerichteten Welttags der Bildung am 24. Januar. 262 Millionen Kinder und Jugendliche haben noch immer keinen Zugang zur Schule. 617 Millionen können nicht lesen und rechnen. Auch in Deutschland gibt es Verbesserungsbedarf, um Chancenungleichheiten zu überwinden.Weitere Medienkompetenzangebote für Grundschulen gibt es auf: SWR.de/medienstark (https://www.swr.de/unternehmen/medienkompetenz/uebersicht-medienkompetenz-102.html) und hier http://swr.li/dschungeltour-onlineNewsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 92932742, bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5128720