Tokio (ots/PRNewswire) -Polyplastics Co. Ltd., ein weltweit führender Anbieter von technischen Thermoplasten, hat eine innovative Verbindungstechnologie eingeführt, die sich von herkömmlichen Fügeverfahren wie dem Kunststoffschweißen oder Kleben unterscheidet. AKI-Lock (R) hat nur wenige Einschränkungen hinsichtlich der zu verwendenden Materialien und bildet starke, luftdichte Verbindungen mit Kombinationen verschiedener Materialien, für die das Kleben bisher schwierig war.Bild: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202201055733/_prw_PI1fl_mVEqPtui.jpgAKI-Lock (R) öffnet die Tür zu einer breiten Palette von neuen Produktentwicklungsmöglichkeiten.Diese Klebetechnologie entspricht der gestiegenen Marktnachfrage nach Gewichtsreduzierung, um den Anforderungen der Vereinten Nationen gerecht zu werden. Diese Klebetechnologie entspricht der gestiegenen Marktnachfrage nach Gewichtsreduzierung, um den Anforderungen der Vereinten Nationen gerecht zu werden. SDGs (Sustainable Development Goals), reduziert die Anzahl der Teile und bietet eine stabile Klebkraft und Langlebigkeit.Die AKI-Lock(R)-Technologie nutzt die Glasfasern in glasfaserverstärkten Harzen als physikalischen Anker für die Verklebung. Die Glasfaser wird durch Laserbestrahlung blank gemacht, die in einem Gittermuster abgeschlossen wird. Die Glasfaser wird durch Laserbestrahlung blank gemacht, die in einem Gittermuster abgeschlossen wird. Da der Verbund durch physikalische Verankerungen entsteht, gibt es keine zeitliche Begrenzung von der Laserbehandlung bis zum Bonding. Eine Maskierung ist nicht erforderlich, da bestimmte Behandlungsbereiche identifiziert werden können. Es wird keine Ätzlösung benötigt, um die Oberfläche aufzurauen, und es fallen keine Abfallflüssigkeiten oder -materialien an.Die Luftdichtheit wird durch drei Faktoren erheblich verbessert: die Wirkung des Harzes, das in die Lücken zwischen den Glasfasern eindringt und diese füllt; die Verformung in den Rillen des Primärmaterials durch die Scherströmungskraft des Sekundärmaterials; und die Kräuselung durch die Formschrumpfung des Sekundärmaterials.AKI-Lock (R) trägt dazu bei, den Montageaufwand und die Anzahl der Bestandteile zu reduzieren und damit die Gesamtkosten zu senken. Das Verbindungssystem trägt auch dazu bei, die Umweltbelastung durch den Einsatz von Trockenverfahren, einschließlich des Verzichts auf Klebstoffe, zu verringern.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polyplastics-global.com/en/approach/9.htmlInformationen zu Polyplastics https://kyodonewsprwire.jp/attach/202201055733-O1-4OD3syDS.pdf*AKI-Lock (R) ist eine eingetragene Marke von Polyplastics Co., Ltd. in Japan und in anderen Ländern.