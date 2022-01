Die Modelle BW-HY3600 und BW-HY4600 verfügen über AC- und DC-Kopplung und sind dem Hersteller zufolge vor allem für private Haushalte und kleine Gewerbebetriebe geeignet. Bei Netzstromausfall können sie in zehn Millisekunden vom Netzbetrieb auf Batteriestrom umschalten.Über Greenakku vermarktet Bosswerk seine beiden neuen Hybrid-Wechselrichter. Wie der Hersteller mit Sitz im niederrheinischen Kaldenkirchen am Montag mitteilte, können die Modelle BW-HY3600 und BW-HY4600 in bereits installierte netzgekoppelte oder netzunabhängige Photovoltaik-Systeme integriert werden und den 48-Volt-Batteriespeicher ...

