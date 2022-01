An der Börse wird bekanntlich die Zukunft gehandelt - oder zumindest das, was Investoren in der Zukunft erwarten. Deshalb sind Omikron und mögliche weitere Virusvarianten, die die Welt noch immer in Atem halten, für Investoren größtenteils schon "Schnee von gestern". Dies lässt sich auch an den Aktienkursen typischer Corona-Profiteure ablesen. So stehen beispielsweise...

Den vollständigen Artikel lesen ...