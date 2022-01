Köln / Trier (ots) -Das Top Employer's Institute hat JTI (Japan Tobacco International) zum neunten Mal in Folge das Prädikat "Top Employer Germany" verliehen. Aus über 160 Unternehmen, die den Zertifizierungsprozess durchlaufen haben, rangiert JTI mit Platz vier unter den 5 besten Arbeitgebern in Deutschland.Das Top Employers Institute untersucht Unternehmen in Bezug auf 6 übergeordnete Human-Resources-Dimensionen und 20 verschiedene HR-Bereiche, wie zum Beispiel Personalstrategie, Arbeitsumgebung, Talent-Akquise, Weiterbildung, Wohlergehen als auch Vielfalt & Inklusion. Mit der Auszeichnung wird JTI als ein Arbeitgeber anerkannt, der in diesen Bereichen höchste Standards erfüllt und seinen Mitarbeitenden ein herausragendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld bietet."Wir sind stolz auf die erneute Auszeichnung zum Top Employer. Unsere rund 2.200 Mitarbeiter*innen stehen im Mittelpunkt unseres Handelns und wir wollen ihnen die bestmöglichen Bedingungen bieten, damit sie ihr volles Potenzial entwickeln können," sagt Jason Melling, People & Culture Director bei JTI Germany. "Dass wir zu den fünf besten Arbeitgebern Deutschlands gehören, verstehen wir gleichermaßen als Anerkennung unserer Bemühung und als Ansporn, noch besser zu werden", ergänzt Melling.Auch für die kommenden Jahre hat sich JTI ehrgeizige Ziele gesetzt. Das Unternehmen will sich weiterhin verstärkt auf das Wohlbefinden aller Mitarbeiter*innen konzentrieren, indem es die Arbeitsumgebung im Unternehmen weiterentwickelt und verbessert, ganz egal ob jemand im Büro oder zu Hause arbeitet.JTI ist der größte Arbeitgeber in der Tabakbranche in Deutschland. In der Trierer Produktionsstätte sowie dem dortigen Forschungs- & Entwicklungszentrum setzen mehr als 1.800 Mitarbeiter*innen weltweit geltende Qualitätsmaßstäbe. Der Standort Köln mit seinen über 100 Angestellten steuert den gesamten deutschen Markt. Rund 200 Mitarbeiter*innen sind zudem deutschlandweit im Außendienst für JTI unterwegs.Top Employers Institute ist die weltweite Institution für die Zertifizierung von herausragenden Mitarbeiterbedingungen. Durch ihr Zertifizierungsprogramm ermöglichen sie es Unternehmen ihre Mitarbeiterbedingungen zu bewerten und zu verbessern. Das vor 30 Jahren gegründete Top Employers Institute hat in diesem Jahr über 1857 Top Employer ausgezeichnet. Zusammen haben diese zertifizierten Top Employer einen positiven Einfluss auf das Leben von über 8.000.000 Mitarbeitenden weltweit.JTI (Japan Tobacco International) ist eines der weltweit führenden Tabak- und Vaping-Unternehmen. Wir produzieren und vertreiben international bekannte Marken wie Winston, Camel und American Spirit. Mit der E-Zigarette Logic und dem Tabakerhitzer Ploom sind wir zudem ein globaler Akteur im Bereich der Dampferzeugnisse. Unsere Firmenzentrale befindet sich in Genf in der Schweiz. JTI ist in mehr als 130 Ländern operativ tätig und beschäftigt über 40.000 Mitarbeiter*innen. Weitere Informationen finden Sie auf www.jti.com/Germany (https://www.jti.com/de/europe/germany).Pressekontakt:Natalie Mohr+49 221 1646 2220 (Sekretariat)Pressestelle.Deutschland@jti.comOriginal-Content von: JT International Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54469/5128776