An den Märkten geht es derzeit wieder turbulent zu. Der DAX rauscht heute erneut in die Tiefe, am Freitag ging es sogar um fast zwei Prozent nach unten. Marktexperte Folker Hellmeyer sieht derzeit vor allem die Politik als Risiko. Sollte der Konflikt in der Ukraine eskalieren, könnte sich das auch an den Märkten entsprechend bemerkbar machen. Vor allem die Lieferengpässe könnten sich dadurch noch einmal deutlich verschlimmern. Die Zinsängste sieht Hellmeyer dagegen gelassen. In dieser Woche steht in den USA nicht nur die Fed-Sitzung im Fokus. Zahlreiche Technologieunternehmen legen ihre Quartalszahlen vor. Wie der Marktexperte die Perspektiven einschätzt, erfahren Sie im folgenden Interview.