Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen Nykredit Invest - name change of sub-fund

The name change below will take effect on Nasdaq Copenhagen as per 26 January 2022. ISIN: DK0060356392 ------------------------------------------------------------------------------- Name: Nykredit Invest Europæiske Virksomhedsobligationer SRI ------------------------------------------------------------------------------- New name: Nykredit Invest Bæredygtige Kreditobligationer ------------------------------------------------------------------------------- Abb. new name: Nykredit Invest Bæredygtige Kreditobl ------------------------------------------------------------------------------- Short name: NYIEVO ------------------------------------------------------------------------------- New short name: NYIBKO ------------------------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 86155 ------------------------------------------------------------------------------- For further information please contact Asta Jepsen, Surveillance, tel: +45 33 93 33 66 Attachment: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=1038352