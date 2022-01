München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste den Ablauf seines heutigen Abendprogramms wie folgt:20:15 UhrARD extra: Die Corona-Lage (BR)Bund und Länder treffen sich heute zum Corona-Gipfel. "ARD extra" berichtet, welche Beschlüsse getroffen wurden.20:30 UhrDie Story im Ersten: Wie Gott uns schuf (rbb/SWR/NDR)Online first bereits in der ARD Mediathek abrufbarGläubige im Dienst der katholischen Kirche in Deutschland wagen in der exklusiven ARD-Dokumentation den gemeinsamen Schritt an die Öffentlichkeit. Menschen, die sich als nicht-heterosexuell identifizieren, erzählen vom Kampf um ihre Kirche - manchmal sogar mit dem Risiko, dadurch ihre Arbeit zu verlieren.Der Investigativjournalist Hajo Seppelt recherchiert seit fast zehn Jahren zur Diskriminierung nicht-heterosexueller Menschen in der katholischen Kirche. Gemeinsam mit Katharina Kühn, Peter Wozny und Marc Rosenthal veröffentlicht er nun mit der Produktionsfirma EyeOpening.Media eine Dokumentation, die denen zuhört, die ihren Glauben jeden Tag leben und von der Institution Kirche herabgewürdigt werden. Für viele wäre ein Austritt aus der Kirche, ein Jobwechsel einfacher gewesen. Stattdessen wollen sie die Kirche verändern. Sie wollen nicht länger schweigen, sondern auf sich aufmerksam machen: "Wir sind hier und zwar so wie Gott uns schuf!"21:30 UhrHart aber fairDas Thema: Zu Hause warm und hell: Wer kann sich diese Energiepreise noch leisten?Moderation: Frank PlasbergGäste: Tilman Kuban, Jürgen Trittin, Harald Lesch, Kerstin Andreae, Wolfram Weimer, Christina Wallraf22:40 UhrTagesthemen23:15 UhrGeschichte im Ersten: 1933 - Folterkeller im Wohnquartier (Radio Bremen)Film von Susanne Brahms und Rainer Krause - online first seit 10. Januar in der ARD MediathekAnfang 1933: Die frisch an die Macht gekommenen Nationalsozialisten überziehen Deutschland fast unmittelbar mit einer beispiellosen Terrorwelle. Politische Gegner verschwinden ohne Prozess, auf unbestimmte Zeit, in Folterkellern, die schnell zu einer frühen Form von Konzentrationslagern werden. Die Radio-Bremen-Dokumentation zeigt, wie Tausende solcher Terrorzentralen entstehen im ganzen Reich, oft mitten in Wohnquartieren, vor aller Augen.0:00 UhrNachtmagazinDen weiteren geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitten den Seitenhttps://www.daserste.de/programm/index.html"Erlebnis Erde - Haie leben gefährlich" entfällt.Pressekontakt:Presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5128792