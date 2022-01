Der norwegische Verkehrsbetreiber Unibuss hat dem polnischen Bushersteller Solaris einen Großauftrag erteilt. Unibuss ordert 183 Elektro-Gelenkbusse des Typs Solaris Urbino 18 für den Einsatz in Oslo. Für Solaris ist es der bisher größte Einzelauftrag. Wie Solaris nun mitteilt, wurde die Vereinbarung bereits am 14. Januar unterzeichnet. Die neuen Busse sollen demnach im April 2023 in Betrieb gehen. ...

