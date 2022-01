Die Lage am Markt für Kryptowährungen hat sich zum Wochenstart nach einer Talfahrt am Wochenende nur kurzfristig stabilisiert. Am Montagmorgen zogen der Bitcoin und Ether zunächst spürbar an. Im weiteren Handelsverlauf gaben die beiden Digitalwährungen die Kursgewinne allerdings vollständig ab und drehten ins Minus."Krypto-Assets blicken auf ein verlustreiches Wochenende zurück", kommentierte Krypto-Experte ...

