Willkommen zum "eMobility Update"! Mit diesen Themen starten wir in die neue Woche: Britishvolt erhält Millionenförderung ++ Cadillac Lyriq in Vorserie ++ EnBW eröffnet zwei HPC-Hubs in Bayern ++ Next.e.GO will an die Börse ++ Und noch ein vollelektrisches Wohnmobilkonzept ++ #1 - Britishvolt erhält Millionenförderung Britishvolt hat sich für seine geplante Batteriezellfabrik in Nord-England eine ...

