Die Erfahrung von Herrn Gafour als Gründer eines von Y Combinator unterstützten Unternehmens in der zellulären Landwirtschaft soll CULTs Initiativen zur Entwicklung von geistigem Eigentum, zur wissenschaftlichen Inkubation und zur Aggregation von Patenten beschleunigen

Vancouver, British Columbia, 24. Januar 2022 / CNW /- CULT Food Science Corp. ("CULT" oder "Unternehmen") (CSE: CULT), eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf saubere, im Labor gezüchtete Lebensmittel konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die weltweite Krise der Massentierhaltung und Aquakultur bereitzustellen, hat sein Führungsteam mit einem erfahrenen Unternehmer aus dem Bereich der zellulären Landwirtschaft verstärkt. Das Unternehmen freut sich, die Ernennung von Lejjy Gafour zum President mit Wirkung vom 24. Januar 2022 bekannt zu geben. Lejjy bringt 15 Jahre Erfahrung in öffentlichen und privaten Unternehmen mit, die er in den Bereichen Strategieumsetzung, Technologie und Produktentwicklung in etablierten und aufstrebenden Branchen gesammelt hat.

Er ist Mitbegründer und ehemaliger CEO von Future Fields, einem von Y Combinator unterstützten Biotechnologieunternehmen, das als eines der ersten Unternehmen Kanadas in der zellulären Landwirtschaft aktiv ist. Er ist außerdem Gründungsmitglied von Cellular Agriculture Canada ("CAC") und sitzt derzeit im Vorstand dieser Organisation. CAC ist die erste landesweite, interdisziplinäre, gemeinnützige Organisation, die sich für die Förderung der zellulären Landwirtschaft in Kanada einsetzt.1 CULTs Ausrichtung auf die zelluläre Landwirtschaft in Kanada wird Lejjy darin unterstützen, das Unternehmen bei der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen im Bereich der zellulären Landwirtschaft zu leiten und gleichzeitig die globalen Patent-, IP- und Technologieportfolios des Unternehmens im Umfeld der zellulären Landwirtschaft weiter auszubauen.

Kommentar des Managements

"Es ist mir eine Ehre, dem CULT-Team beizutreten und es in seinem Bestreben zu unterstützen, den Zugang zur Zukunft der Ernährung zu demokratisieren. Das Unternehmen hat eine sehr beeindruckende Basis in der zellulären Landwirtschaft geschaffen, und ich freue mich darauf, mein Fachwissen offensiv einzusetzen, um die IP-Plattform und das Investitionsportfolio von CULT zu erweitern und gleichzeitig die Gemeinschaft der zellulären Landwirtschaft in Kanada und darüber hinaus zu bereichern. Eine zunehmende Akzeptanz, steigende Kapitalströme und kommerzielle Durchbrüche haben deutlich gemacht, dass die zelluläre Landwirtschaft der Weg der Zukunft ist und dass neue Technologien für die nachhaltige Erzeugung von Nahrungsmitteln dazu beitragen werden, die systemischen Probleme der Produktion und des Vertriebs von Nahrungsmitteln auf der ganzen Welt zu lösen", so Lejjy Gafour, President von CULT.

"CULT freut sich sehr, Herrn Gafour als neuen President begrüßen zu dürfen. Das Unternehmen und seine wissenschaftlichen Berater sind der Meinung, dass sein Fachwissen auf dem Gebiet der zellulären Landwirtschaft eine unschätzbare Bereicherung für unsere Gruppe sowie für die nachhaltige Lebensmittelproduktion sein wird. Wir sind überzeugt, dass Herrn Gafours Fachwissen im Bereich der zellulären Landwirtschaft und seine erfolgreiche unternehmerische Laufbahn positive Wirkung zeigen werden, die CULT darin unterstützen wird, seine unmittelbaren wie auch langfristigen Ziele zu erreichen", fügte Francis Rowe, CFO von CULT, hinzu.

Über CULT Food Science

CULT Food Science Corp. (CSE: CULT) ist eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf saubere, im Labor gezüchtete Lebensmittel konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die weltweite Krise der Massentierhaltung bereitzustellen. CULT Food Science, das erste Unternehmen seiner Art in Nordamerika, möchte Einzelanlegern eine beispiellose Beteiligung an den innovativsten Start-ups, privaten Firmen und Unternehmen in der frühen Entwicklungsphase für kultiviertes Fleisch und fermentierte Milchprodukte auf der ganzen Welt ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.cultfoodscience.com oder in den behördlichen Berichten unter http://www.sedar.com.

Im Namen des Board of Directors des Unternehmens:

CULT FOOD SCIENCE CORP.

"Lejjy Gafour"

Lejjy Gafour, President

Für weitere Informationen über CULT Food Science Corp.:

Tel.: +1 (604) 687-2038

E-Mail: hello@cultfoodscience.com

Für Anfragen in Frazösisch zu CULT Food Science:

Maricom Inc.

Tél: (888) 585-6274

Email: rs@maricom.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige, nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzleistung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie "antizipieren", "glauben", "planen", "schätzen", "erwarten" und "beabsichtigen", Aussagen, dass eine Handlung oder ein Ereignis "ergriffen werden kann", "könnte", "könnte", "sollte" oder "wird", oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die folgenden Risiken: Risiken im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Verkauf von Wertpapieren, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Möglichkeit von Interessenkonflikten bestimmter leitender Funktionäre oder Directors mit bestimmten anderen Projekten sowie die Volatilität des Preises und des Volumens der Stammaktien. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Anleger werden davor gewarnt, sich nicht unangemessener Weise auf zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Für weitere Informationen über Risiken wird den Anlegern empfohlen, die MD&A und andere öffentliche Bekanntmachungen des Unternehmens bei den Aufsichtsbehörden einzusehen, die unter www.sedar.com zu finden sind.

Quelle: CULT Food Science Corp.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

