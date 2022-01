München (ots) -Seine Teilnahme an der Zusatzlotterie Sieger-Chance hat einen GlücksSpirale-Spielteilnehmer aus Baden-Württemberg zum Rentengewinner gemacht: Mit der am Samstagabend in München gezogenen Gewinnzahl 750263 landete der Internet-Tipper einen Treffer in Gewinnklasse 2 und bekommt deshalb ab sofort in den nächsten zehn Jahren monatlich 5.000 Euro aufs Konto überwiesen.Der frisch gebackene Rentner aus dem Südwesten Baden-Württembergs hatte auf lotto-bw.de an der GlücksSpirale sowie deren Zusatzlotterie Sieger-Chance teilgenommen und dafür 8,20 Euro investiert.Vier weitere Sieger-Chance-Gewinne in Höhe von 10.000 Euro fielen nach Rheinland-Pfalz (3x) und Nordrhein-Westfalen.Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente von monatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird und weitere Geldgewinne von bis zu 100.000 Euro. Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro und 2 x 10.000 Euro zu gewinnen.________________________________________________________Pressekontakt:LOTTERIEN SPIELBANKEN BAYERN PressestelleLeiterin Stabstelle Unternehmenskommunikation: Verena OberTelefon: 089 28655-530Telefax 089 28655-18530E-Mail: presse@lotto-bayern.dewww.lotto-bayern.de/unternehmen/presseOriginal-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/5129036