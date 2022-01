Innsbruck, Austria (ots/PRNewswire) -Verbesserungen im Vergleich zu Vorjahr zu beobachten - zwei Ausreißer nach unten!Der EPR-Test von AV-Comparatives ist die weltweit umfassendste Test dieser Art.Wie alle öffentlichen Testberichte von AV-Comparatives ist auch der EPR-Vergleichsbericht 2021 kostenlos erhältlich:https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2022/01/EPR_Comparative_2021.pdfJedes der 10 getesteten Produkte wurde 50 verschiedenen gezielten Angriffsszenarien unterzogen.Der Strategic Leader Award wird an EPR-Produkte verliehen, die eine sehr hohe Investitionsrentabilität und sehr niedrige Gesamtbetriebskosten aufweisen. Diese Produkte zeichnen sich durch herausragende Präventions-, Erkennungs-, Reaktions- und Berichterstattungsfunktionen der Unternehmensklasse aus, kombiniert mit optimalen operativen und analytischen Workflow-Funktionen.Peter Stelzhammer, co-founder von ADer höchste Strategic Leader Award wurde an Bitdefender, Palo Alto Networks, Check Point, CrowdStrike, F-Secure, Cisco und ESET verliehen. Symantec von Broadcom wurde mit dem CyberRisk Visionaries Award ausgezeichnet. Zwei weitere Anbieter erhielten den Strong Challengers Award.V-Comparatives, sagte: "Herzlichen Glückwunsch an unsere Strategic Leaders. Diese Gewinner zeigen anderen den Weg nach vorne, indem sie sich ehrgeizige Ziele setzen und diese auch erreichen. Sie entwickeln bahnbrechende Ideen und setzen diese in ihren Produkten um.""Data Breaches können erhebliche finanzielle Auswirkungen haben, wobei die durchschnittlichen Kosten eine Breaches laut IBM derzeit bei 4,24 Millionen Dollar liegen.""Ein wirksames EPR-Produkt, das die negativen Auswirkungen eines Angriffs minimiert, kann eine sehr gute Investition sein. Wenn ein Unternehmen im Falle eines Angriffs 2 Millionen Dollar verlieren kann, ist es finanziell sinnvoll, die Hälfte davon in Sicherheitsmaßnahmen zu investieren."Unternehmen setzen EPR-Produkte ein, um gezielte Angriffe wie Advanced Persistent Threats (ATPs) zu erkennen, zu verhindern, zu analysieren und darauf zu reagieren. Sie sollten in der Lage sein, Malware und Netzwerkangriffe auf einzelne Workstations zu erkennen und zu blockieren sowie mit mehrstufigen Angriffen umzugehen, die darauf abzielen, das gesamte Netzwerk eines Unternehmens zu infiltrieren.EPR-Systeme sollten nicht nur einzelne Geräte schützen, sondern auch eine detaillierte Analyse des Ursprungs, der Methoden und der Ziele eines Angriffs liefern, damit das Sicherheitspersonal die Art der Bedrohung verstehen, ihre Ausbreitung verhindern, Schäden beheben und Vorkehrungen treffen kann, um ähnliche Angriffe in Zukunft zu verhindern.Der EPR-Test umfasst eine Vielzahl verschiedener Techniken. Bleiben die Angriffe unentdeckt, durchlaufen sie drei verschiedene Phasen: Endpoint Compromise and Foothold; Internal Propagation and Asset Breach.Bei den Tests wurde ermittelt, ob das Produkt den Angriff erkannte, automatische Maßnahmen zur Abwehr der Bedrohung ergriff (aktive Reaktion) oder Informationen über den Angriff lieferte, die der Administrator nutzen konnte, um selbst Maßnahmen zu ergreifen (passive Reaktion).Wenn ein EPR-Produkt einen Angriff in einer Phase nicht blockiert, wird der Angriff in der nächsten Phase fortgesetzt.Für jedes getestete Produkt wurde ein Zeitfenster von 24 Stunden nach Beginn eines Angriffs festgelegt. Die Tester untersuchten die Fähigkeit der einzelnen Produkte, Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, wie z. B. die Isolierung eines Endpoints vom Netzwerk, die Wiederherstellung von einem Systemabbild oder die Bearbeitung der Windows Registry.AV-Comparatives testete auch die Fähigkeit jedes Produkts, die Art eines Angriffs zu untersuchen, einschließlich eines Zeitplans und einer Aufschlüsselung der Phasen. Schließlich wurde die Fähigkeit jedes Produkts bewertet, Informationen über Indikatoren einer Kompromittierung zu sammeln und in einer leicht zugänglichen Form zu präsentieren.Über AV-Comparatives:AV-Comparatives ist eine unabhängige Organisation, die systematische Tests anbietet, um die Wirksamkeit von Security-Software-Produkten und mobilen Sicherheitslösungen zu untersuchen. Durch den Einsatz eines der weltweit größten Stichprobenerfassungssysteme hat sie eine reale Umgebung für akkurate Tests geschaffen.Media Contact:Peter Stelzhammer,media@av-comparatives.org, +43 720115542Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1732249/AV_Comparatives_1.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1732250/AV_Comparatives_2.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1093032/AV_Comparatives_Logo.jpgOriginal-Content von: AV Comparatives, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133935/5129047