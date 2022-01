Omikron scheint an den Märkten abgehakt, jetzt sind Inflation und höhere Leitzinsen die größten Belastungsfaktoren. Ob die starken Kursverluste noch weitergehen, ist offen. 24. Januar 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nach echter Erholung sieht es auch zum Start der neuen Woche nicht aus: Mit x Punkten liegt der DAX am Montagmorgen kaum über dem Schlussstand von 15.467 Zählern am Freitag. Das sind schon kräftige Verluste gegenüber den 16.181 Zählern vor drei Wochen. "Die US-Notenbank Fed wird voraussichtlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...