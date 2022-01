DJ AXA-Manager Thierry Daucourt wird Verwaltungsratsmitglied der Selli AG

Zürich/Stuttgart (pts026/24.01.2022/13:45) - Die Selli AG hat Thierry Daucourt in den Verwaltungsrat berufen. Der 59-Jährige ist seit 2015 in diversen Vorstands- und Führungspositionen des AXA-Konzerns tätig und leitet aktuell das Firmenkundengeschäft für Sach- und Haftpflichtversicherungen für die europäischen Märkte. Als innovativer Leader und erfolgreicher Manager verfügt Daucourt über langjährige, internationale Erfahrung in der Versicherungswirtschaft unter anderem bei der Zürich Versicherung, Chubb und XL Insurance.

"Es freut mich sehr, dass ich die Selli AG im Verwaltungsrat dabei begleiten kann, digitale Lösungen und zukunftsorientierte Sales Intelligence Services für den Vertrieb zu entwickeln, die Innovation und Wachstum ermöglichen und zugleich den Menschen zugutekommen", sagt Thierry Daucourt.

"Thierry Daucourt verfügt dank seiner vielfältigen Erfahrungen in leitenden Positionen der Versicherungswirtschaft über herausragende Fähigkeiten, um die internationale Marktentwicklung sowie die strategische Weiterentwicklung der Selli AG mit wichtigen Impulsen zu begleiten", sagt Pius Stucki, Verwaltungsratspräsident der Selli AG und CEO der Etops Group AG.

Selli AG Das Schweizer Start-Up will eine neue Ära einleiten, um Vertriebsanwendern mit selbstlernenden, humanoiden KI-Produkten mehr Effizienz, Wachstum und letztlich mehr Work-Life-Harmony zu ermöglichen. Mit der bereits bestehenden Web-Lösung "move", richtet sich das Angebot zunächst branchenübergreifend auf das Unternehmensgeschäft, mit dem Fokus auf Banken und Versicherungen. Bis 2023 soll ein Sales-Eco-System etabliert werden, welches insbesondere mobile Applikationen und Use Cases für alle Business-Anwender unterstützt. Neben den bestehenden Standorten in Cham, Zürich und Bratislava, werden weitere internationale Standorte folgen. Mit der etablierten Etops Group AG um Pius Stucki im Rücken, wird die Selli AG von den Digitalisierungsexperten Almir Adrovic und Markus Paszt geleitet. https://selli.ch Pressekontakt: echolot public relations Philipp Nisster Tel.: + 49 015901929655 E-Mail: nisster@echolot-pr.de

