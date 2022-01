Die Preisexplosion bei vielen Vorprodukten macht kaum einer Branche so stark zu schaffen wie den Turbinenbauern. Entsprechend heftig trifft der Abverkauf an den Börsen auch die Aktien von Nordex und Co. Der SDAX-Konzern hat angesichts der erneut deutlichen Verluste am Montag ein neues 52-Wochen-Tief erreicht.Die erneute Gewinnwarnung von Siemens Gamesa hat in der vergangenen Woche untermauert, dass die Turbinenbauer weiter große Probleme mit der Profitabilität haben. Kurzfristig ist hier auch keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...