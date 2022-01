DAX und Co starten mit roten Vorzeichen in die neue Handelswoche. Auf Jahressicht steht dennoch nur ein Minus von 3,7 Prozent zu Buche. Top-Verlierer ist Sartorius mit einem Minus von 23 Prozent. In der zweiten und dritten Reihe gibt es aber noch deutlich größere Abschläge zu verzeichnen. Ein Überblick über die größten Verlierer unter den heimischen Nebenwerten.

Den vollständigen Artikel lesen ...