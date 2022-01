Die Kryptobank hat mit den Q4-Zahlen die Analystenschätzungen verfehlt. Statt 0,73 $ erreichte man beim Gewinn je Aktie nur 0,66 $. Im Jahresvergleich entspricht das immer noch einem Plus von 55 %. Aber: Der Gesamtaufwand kletterte allerdings um 46 % auf 25,7 Mio. $, was vor allem den Expansionsplänen geschuldet ist, die sich in den folgenden Quartalen jedoch wieder auszahlen sollten.



Unter dem Strich zeigt Silvergate ein solides Wachstum in allen Bereichen. Mit einem KGV von 17 für 2023 und 15 für 2024 ist die Aktie nicht teuer angesichts der hohen Wachstumsraten. Technisch ist der Wert jedoch angeknackst.



