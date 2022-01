Das 22-Kilowatt-Pilotprojekt schwimmt auf dem oberen Reservoir eines Pumpspeicherkraftwerks. Während der Ladezyklen des Kraftwerks kann sich der Wasserstand in dem Becken um bis zu neun Meter verändern.von pv magazine International Der tschechische Energieversorger CEZ Group hat den Bau eines schwimmenden Photovoltaik-Pilotprojekts mit 22 Kilowatt Leistung auf dem oberen Reservoir seines Pumpspeicherkraftwerks in Štechovice in Mittelböhmen abgeschlossen. Die Pilotanlage befindet sich während der Lade- und Aufladezyklen des Pumpspeicherkraftwerks auf unterschiedlichen Höhen, wobei der Höhenunterschied ...

