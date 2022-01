Nach der Schließung des HTB 11. Immobilienfonds zum Jahresende meldet der Bremer Immobilieninvestor den Start eines Nachfolge-AIF, der schon jetzt für Anleger verfügbar ist - diese und weitere News im Überblick.HTB platziert Beteiligung und startet umgehend neuen AIFDer HTB 11. Immobilienfonds ist am 31.12.2021 geschlossen worden. Wie der in Bremen ansässige Zweitmarktspezialist HTB mitteilt, wurde die Beteiligung mit einem maximalen Eigenkapitalvolumen von 30 Millionen Euro ausplatziert. Am Platzierungserfolg waren demnach 194 Investoren beteiligt.

