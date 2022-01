Der Dow Jones Industrial, der im Laufe der Vorwoche schon 4,6 Prozent verloren hatte, sackt im frühen Handel um 1,49 Prozent auf 33 754,75 Punkte und das tiefste Niveau seit September ab.New York - Die US-Börsen knüpfen am Montag mit deutlichen Verlusten an die rabenschwarze Vorwoche an. Die hohe Inflation, die Erwartung schneller steigender Zinsen, die Omikron-Infektionswelle, eine bislang durchwachsene Berichtssaison und dann noch der Ukraine-Konflikt - für die sehr nervösen Anleger sind die Gründe derzeit breit gefächert, um sich zurückzuziehen. Der Dow Jones Industrial...

Den vollständigen Artikel lesen ...