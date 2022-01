In Liechtenstein werden die Investments über die Liechtensteiner Landesbank durchgeführt, in Deutschland über die Baader Bank.Vaduz - Die unsichere, wirtschaftliche Situation und auch die Corona-Pandemie haben dazu beigetragen, dass vor allem junge Menschen sich Gedanken zum Thema Altersvorsorge bzw. Kapitalanlagen machen und verstärkt die Investmentmärkte in den Blick nehmen. Der von Warren Buffet geprägte Value-Investing-Ansatz ist ein erfolgsversprechendes Anlagekonzept, verursacht allerdings hohe Kosten aufgrund der...

Den vollständigen Artikel lesen ...