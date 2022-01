FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 25. Januar

TERMINE UNTERNEHMEN

03:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen

06:00 KOR: Hyundai Motor, Q4-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Jahreszahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q3-Umsatz

12:20 USA: General Electric, Q4-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q4-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen

12:55 USA: Raytheon Technologies, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen

13:30 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen

17:30 USA: Visa, Hauptversammlung

22:01 USA: Microsoft, Q2-Zahlen

22:01 USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen

22:05 USA: Capital One Financial, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Sika AG, außerordentliche Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 11/21

08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 12/21

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 01/22

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 01/22

15:00 USA: FHFA-Index 11/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 01/22

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 01/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Heraeus Edelmetallprognose 2022



BEL: 1. Tag der 14. Europäischen Weltraumkonferenz u.a. mit Robert Habeck + 09.00 Eröffnung u.a. mit EU-Kommissar Thierry Breton, Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire und Belgiens Außenministerin Sophie Wilmès. + 11.30 Unterhaltung mit Alexander Gerst

+ 14.20 Keynote von Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) °



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi