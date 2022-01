Frankfurter Rundschau (ots) -



Nun besteht die Gefahr, dass Deutschland in eine ähnliche Situation schlittert wie im Herbst/Winter 2020, als es genug Warnungen vor einer Zuspitzung der Pandemielage gab, die Politik am Ende aber viel zu spät mit Gegenmaßnahmen reagierte. Warum hat die Ampelkoalition einen Expertenrat installiert, wenn sie dessen Ratschlägen dann nicht folgt? Es wäre jetzt wichtig gewesen, klare Regeln zu beschließen, ab wann welche Schritte nötig sind, um eine Überlastung der Kliniken zu verhindern. Auch das Tabuwort Lockdown hätte dabei ruhig fallen dürfen, um der Öffentlichkeit klarzumachen, dass die Pandemie durch Omikron nicht an Gefährlichkeit verloren hat und eventuell eine letzte gemeinsame Kraftanstrengung erforderlich ist. Jetzt aber über Öffnungsschritte zu sprechen, wiegt die Bevölkerung in einer falschen Sicherheit und verleitet zur Nachlässigkeit. Es ist ein fatales Signal.



