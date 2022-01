INVESTIS Holding SA / Schlagwort(e): Sonstiges

Investis mit neuer Führungsorganisation im Segment Real Estate Services



24.01.2022 / 18:09



Die Tochtergesellschaften hauswartprofis AG, PRIVERA AG, Rohr AG und analysis lab sa werden organisatorisch zusammengeschlossen

Michael Stucki übernimmt die operative Leitung und wird neuer CEO

Die internen Dienstleistungsfunktionen werden neu zentral erbracht Mit der neuen Führungsorganisation rücken die vier Tochtergesellschaften organisatorisch enger zusammen. Die internen Dienstleistungsfunktionen Finanzen, IT, HR, Einkauf, etc. werden künftig zentral aus einer Hand erbracht. Dadurch können die vier Brands hauswartprofis, rohr, PRIVERA und analysis ihre Kompetenzen noch stärker auf das operative Geschäft und die Kundenbedürfnisse ausrichten. Mit dieser neuen Führungsorganisation wird der Real Estate Service Bereich von Investis agiler und fokussierter. Das kombinierte Wissen der rund 2'200 kompetenten und motivierten Mitarbeitenden in Verbindung mit der digitalen Transformation führt an 40 Standorten zu einem nachhaltigen Mehrwert für die Kunden. Michael Stucki übernimmt per 1. April 2022 als CEO die Verantwortung über diese Führungseinheit. Michael Stucki - während fünf Jahren Geschäftsleitungsmitglied und COO der PRIVERA und seit Februar 2021 CEO von hauswartprofis - kennt Branche, Kunden und Mitarbeitende bestens und wird dank seiner Kenntnisse und Erfahrungen den Bereich Real Estate Services von Investis im Sinne des Kundenmehrwerts vorantreiben und lenken. Er wird unterstützt von den Markenverantwortlichen Andrea Wegmüller (COO PRIVERA), Marcel Troller (COO hauswartprofis), Patrick Dörge (COO rohr) und Marc Vonlanthen (COO analysis). Die derzeitigen CEOs der PRIVERA AG (Dieter Sommer) und Rohr AG (Christoph Ackermann) haben sich entschieden, per Sommer 2022 eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Walter Eberle, Head Real Estate Services: «Wir bedauern diesen Entscheid und bedanken uns herzlich für den geleisteten Einsatz und die äusserst positive Entwicklung, welche die beiden Unternehmen dank der Kompetenz, Innovationskraft und des vorbildlichen Engagements der CEO's Dieter Sommer und Christoph Ackermann erleben durften. Ich wünsche Dieter Sommer und Christoph Ackermann alles Gute für die Zukunft. Michael Stucki danke ich für seine Bereitschaft die neue Herausforderung anzunehmen und wünsche ihm viel Erfolg». Mit dieser organisatorischen Neuausrichtung innerhalb des Segmentes Real Estate Services macht Investis einen wichtigen Schritt in die Zukunft und stärkt seine Dienstleistungen für den Immobilienmarkt. Agenda 24. März 2022 Publikation Geschäftsergebnis 2021

03. Mai 2022 ordentliche Generalversammlung 2022

31. August 2022 Publikation Halbjahresergebnis 2022 Investor Relations/Medien Laurence Bienz, Head Investor & Media Relations

Telefon: +41 58 201 72 42, E-Mail: laurence.bienz@investisgroup.com Über die Investis-Gruppe

Die 1994 gegründete Investis-Gruppe ist eine führende Immobiliengesellschaft in der Genferseeregion und ein schweizweit operierender Anbieter im Bereich Real Estate Services. Das Unternehmen ist in den beiden Geschäftsbereichen Properties und Real Estate Services tätig.

Das Portfolio besteht fast ausschliesslich aus Wohnliegenschaften in der Genferseeregion mit Mietwohnungen im mittleren Preissegment. Es wurde per 30. Juni 2021 mit CHF 1,668 Millionen bewertet. Mit dem Geschäftsbereich Real Estate Services werden Immobiliendienstleistungen schweizweit unter bekannten Marken angeboten.

Investis ist seit Juni 2016 and der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: IREN, Valorenummer: 32509429, ISIN CH0325094297). Weitere Informationen unter: www.investisgroup.com

