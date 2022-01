Der EUR/CHF ist nun wieder am Dezembertief bei 1,0325/1,0310 angelangt, dessen Überwindung einen Abschwung in Richtung 1,0225/1,0210 auslösen könnte, so die Volkswirte der Société Générale. Anstieg über 1,0450 erforderlich für Rallye "Der MACD auf dem Tages-Chart liegt immer noch im negativen Bereich, was bedeutet, dass es an Aufwärtsdynamik fehlt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...