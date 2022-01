Rom (ots) -Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Benedikt XVI.Nun erleben die Missbrauchsopfer, dass die Kirchenspitzen weiterhin keine Verantwortung übernehmen. Zwar hat Benedikt XVI. nun zugegeben, dass er bei jener Sitzung 1980 dabei war, in der entschieden wurde, Peter H. ins Erzbistum München und Freising aufzunehmen. Allerdings konnte er das auch kaum noch verleugnen, die Protokolle waren eindeutig. Eine Mitschuld daran, dass Menschen fürs Leben traumatisiert wurden, räumt er bislang nicht ein.Bei seinem Rückzug 2013, was vor ihm noch kein Pontifex getan hat, hat Benedikt XVI. bewiesen, dass er Verantwortung übernehmen kann. Er sollte das wieder tun. Sich zu entschuldigen, ja, vielleicht sogar seine Papstprivilegien abzugeben: Es wäre das starke Zeichen, das die Missbrauchten schon so lange verdient haben.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5129421