DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: Barkapitalerhöhung der medondo holding AG erfolgreich abgeschlossen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta040/24.01.2022/19:00) - München, den 24. Januar 2022 - Die medondo holding AG (ISIN DE0008131350, Basic Board) gibt bekannt, dass die am 16. Dezember 2021 angekündigte 10%-Barkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals in Form einer Privatplatzierung unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts abgeschlossen ist. Von den zur Verfügung stehenden 1.116.533 neuen Aktien wurden Stück 589.376 zum Preis von EUR 3,20 platziert.

Der Bruttoemissionserlös beträgt EUR 1.876.003,20. Mit Eintragung der Kapitalerhöhung wird sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 11.165.336,00 um EUR 589.376,00 auf EUR 11.754.712,00 erhöhen.

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt und werden prospektfrei in die bestehende Notierung im Segment Basic Board an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Die Zuflüsse aus der Kapitalerhöhung sollen wie bereits kommuniziert insbesondere dazu genutzt werden, um die Produktpipeline weiterzuentwickeln.

München, den 24. Januar 2022

Der Vorstand

