News von Trading-Treff.de DAX unter Druck, alle 40 Werte im Minus und damit auch keine Gewinner heute in der Berichterstattung. Was waren die Hintergründe am Markt? Weiterer schwacher DAX-Handelstag Der Freitagabend brachte noch einmal Druck in den Aktienmarkt. Zwar schloss der XETRA-DAX schon mit knapp 2 Prozent Minus, doch nach 18.00 Uhr fielen die US-Märkte auf ein neues Tagestief und erzeugten damit weiteren Druck und en Futures. Dies äußerte ...

