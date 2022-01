Meta (früher Facebook) hat mit dem AI Research Supercluster (RSC) einen KI-Supercomputer vorgestellt, der schon jetzt einer der schnellsten seiner Art sein soll. Nach dem Vollausbau Mitte 2022 werde RSC der schnellste sein, so Meta. AI Research Supercluster (RSC) heißt der neue KI-Supercomputer, den Meta am Montag in Betrieb genommen hat. Das System gehöre schon jetzt zu den schnellsten und soll Mitte 2022, wenn es komplett ausgebaut sei, der schnellste KI-Supercomputer der Welt sein, wie es von Meta heißt. Der RSC soll der Meta-Entwicklungsabteilung dabei helfen, die Metaverse-Pläne weiter voranzutreiben. KI-Supercomputer...

