Im Zuge der jüngsten Korrektur an den Märkten ist auch die Aktie von Pfizer stärker unter Druck geraten. Am heutigen Montag geht es weiter nach unten. Derzeit notiert das Papier 4,4 Prozent im Minus bei 50,45 Dollar.Die Aktie war in den vergangenen Monaten aber auch extrem stark gelaufen. Sie profitierte davon, dass Pfizer sowohl einen Corona-Impfstoff als auch ein wirksames Corona-Medikament im Portfolio hat. Mit der Omikron-Variante, die wohl deutlich mildere Verläufe nach sich zieht als bisherige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...