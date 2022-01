The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.01.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.01.2022



ISIN Name

CA90400H1091 ULTRA RES INC.

FR0000121857 BEL SA INH. EO 1,5

GB00BKLTQ412 AMRYT PHARMA PLC LS -,06

GB00BYZ9XC29 VELA TECHNOL.PLC LS-,0001

