Richtig abgestraft werden heute Build Your Dreams-Aktionäre. So rauscht der Kurs rund sechs Prozent in den Keller. Die Preise reduzieren sich durch diesen Rücksetzer auf 30,58 USD. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen?

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Build Your Dreams-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten merklich getrübt. Bei Build Your Dreams steht nämlich in Kürze der Test einer wichtigen Unterstützung auf der Tagesordnung. Aktuell errechnet sich nur noch ein Abstand von rund drei Prozent zum 4-Wochen-Tief. Dieser markante Punkt wurde bei 29,73 USD ausgelotet. Für Spannung ist in den kommenden Tagen also gesorgt.

Chancenaffine Anleger können diesen Rücksetzer nun selbstverständlich zum Einstieg oder Nachkauf nutzen. Immerhin gibt es heute getreu dem Motto "Geiz ist geil" einen ...

