Shenyang, China (ots/PRNewswire) -Die Neusoft Corporation (Neusoft, SSE:600718) hat kürzlich die TISAX AL3-Bewertung erhalten, die offiziell von der DEKRA (Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V.) verliehen wurde und die höchste Stufe der Informationssicherheitsbewertung und des Sicherheitsstandards für den Datenaustausch in der europäischen Automobilindustrie darstellt. Diese Anerkennung zeigt, dass Neusofts Schutzniveau in Bezug auf Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von kritischen Informationsbeständen den höchsten Standard in der europäischen Automobilindustrie erreicht hat.TISAX, bekannt als Trusted Information Security Assessment Exchange, ist ein Mechanismus, der gemeinsam vom Verband der Automobilindustrie (VDA) und dem European Network Exchange (ENX) ins Leben gerufen wurde. TISAX wurde auf der Grundlage der Norm ISO27001 für Informationssicherheitsmanagementsysteme und des VDA-ISA-Anforderungskatalogs für die Bewertung der Informationssicherheit eingerichtet. Gleichzeitig bietet es ein Modell für die gegenseitige Anerkennung der Bewertung der Informationssicherheit für verschiedene Dienstleister in der Automobilindustrie. Heute ist es für viele europäische und chinesische Automobilhersteller zu einem Mechanismus des gegenseitigen Vertrauens für die Bewertung der Informationssicherheit und den Datenaustausch geworden. Die Anerkennung der TISAX-Bewertung bedeutet, dass die Fähigkeit eines Anbieters zur Informationssicherheit von den Beteiligten in der Automobilindustrie anerkannt wurde.Neusoft sagte, dass die Anerkennung der TISAX-Bewertung die Fähigkeit von Neusoft stärken wird, Produkt- und Informationssicherheitsdienste für mehr internationale Automobilhersteller auf der Basis von Sicherheit und gegenseitigem Vertrauen mit vor- und nachgelagerten Unternehmen in der europäischen Automobilbranche anzubieten. In Zukunft wird sich Neusoft an mehr Sicherheitsstandards anpassen, um eine sichere und zuverlässige Win-Win-Kooperation mit Partnern zu schaffen und einen Beitrag zur Automobilindustrie zu leisten.Pressekontakt:Yi Tang,tangyi@neusoft.com,+86-13504971511Original-Content von: Neusoft Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74039/5129503