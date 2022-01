DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 25. Januar

=== 07:00 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q, Stockholm 07:45 DE/Home24 SE, Ausführliches Trading Update zum Jahresergebnis, (08:30 Telefonkonferenz), Berlin *** 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten Dezember 08:00 DE/Auftragseingang Bauhauptgewerbe November *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 94,7 zuvor: 94,7 Lagebeurteilung PROGNOSE: 95,5 zuvor: 96,9 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 93,6 zuvor: 92,6 10:00 DE/Bitkom, Online-PK zu "Zwei Jahre Corona: Wie hat die Pandemie unseren Alltag digitalisiert?" 10:00 EU/Treffen des Rates für "Allgemeine Angelegenheiten", Brüssel *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DE/Grünen-Fraktionsvorsitzende Haßelmann, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin *** 12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 4Q, Boston *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q, New Brunswick *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 4Q, St. Paul 12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 4Q, Waltham *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q, New York 13:00 DE/FDP-Fraktionschef Dürr, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin *** 13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q, New York 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 4Q, Bethesda *** 15:00 US/IWF, Update zum World Economic Outlook (WEO) *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: k.A. zuvor: +3,6 Punkte *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Januar PROGNOSE: 112,0 zuvor: 115,8 16:00 DE/SPD, Fraktionssitzung, Berlin *** 17:45 DE/Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron, PK vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q, Redmond 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q, Dallas 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

January 25, 2022 00:04 ET (05:04 GMT)

