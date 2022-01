Wir befinden uns nicht in Gänze in einem Tech-Crash. Aber es gibt viele Wachstumsaktien, die teilweise sehr deutlich zweistellig unter die Räder gekommen sind. In extremen Einzelfällen gibt es sogar ein Minus von bis zu 80 %. Wenig ist das nicht, sondern es unterstreicht das hohe Maß an Volatilität bei derartigen Aktien. Um es kurz zu machen: Mit einer Coca-Cola-Aktie (WKN: 850663) ist ein Wertverlust von 80 % oder selbst ein hälftiger Wertverlust kaum möglich. Selbst AT&T (WKN: A0HL9Z), der zuletzt ...

