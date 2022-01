DAX streift die 15.000, folgt die Bodenbildung an Range-Kante zum Dienstag? Darauf gehen wir in dieser Chartanalyse in der Vorbörse ein. Komplett roter Wochenstart Der Abverkauf vom Freitag war keine "Eintagsfliege", sondern vielmehr der Auftakt zu weiteren Abgabe. Erwartet wurde das von einigen Marktteilnehmern bereits am Wochenende, als die US-Märkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...