Hilden bei Düsseldorf (ots) -Bereits zum 1. Januar 2022 wurde Andrea Machost als Verantwortliche für den Privatkundenvertrieb der börsennotierten ÖKOWORLD AG in den Vorstand berufen.Andrea Machost blickt auf einen facettenreichen Werdegang und wertvollen Erfahrungsschatz in der Kapitalverwaltungsbranche zurück.Nach Ausbildung und berufsbegleitendem Studium war sie u. a. im Private-Banking und der Vermögensverwaltung der Sparkasse Krefeld tätig. Darauf folgte eine berufliche Station bei der Schnigge Vermögensverwaltung AG, für die Frau Machost als Beraterin und Prokuristin tätig war. Danach folgten sechs Jahre als Abteilungsdirektorin in der Sparkassenbetreuung der DekaBank Luxembourg S.A. Seit dem Jahr 2008 war Andrea Machost für die Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert als Direktorin Private Banking und Vermögenscenter im Einsatz und verantwortete zudem das Wertpapiergeschäft. Dort baute sie ein leistungsstarkes und erfolgreiches Private Banking auf und leitete dies bis Ende 2021.Mehr als drei Jahrzehnte Berufserfahrung im Banken- und Finanzdienstleistungssektor stellt Andrea Machost nun als Vorständin in den Dienst des ethisch-ökologisch-sozial orientierten Finanzmaklers. Bundesweit werden über 50.000 Kundinnen und Kunden exklusiv von Hilden aus betreut. In ihrem Vorstandsressort stellt Andrea Machost den regionalen und überregionalen Ausbau des Geschäftsfeldes sicher. Dazu zählt neben dem Investmentgeschäft auch der Bereich der privaten und betrieblichen Altersversorgung über Rentenversicherungsprodukte.Alfred Platow, Gründer und Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD AG, führt dazu aus: "Bei Andrea Machost steht der Mensch im Mittelpunkt. Das ist auch der entscheidende Punkt, der unsere Gesellschaft ÖKOWORLD ausmacht. Andrea Machost ist bekannt dafür, neue Wege zu gehen sowie Mitarbeitende als auch Kundinnen und Kunden für die neuen Inhalte, Projekte und Ziele begeistern und motivieren zu können. Ich bin davon überzeugt, dass sie uns im Vorstand auf unserem gemeinsamen Weg inhaltlich und wirtschaftlich nach vorne begleitet".Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) ist ein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischer Kapitalanlagen. Über 45 Jahre Erfahrung fließen in die Entwicklung und Auflegung eigener Produkte ein. Im Vertrieb werden über die ethisch-ökologische Vermögensberatung über 50.000 Kunden und Kundinnen bundesweit betreut.