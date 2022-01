Sorgen um steigende Zinsen und ein mögliches Ende der Corona-Sonderkonjunktur für viele Tech-Aktien haben den US-Technologieindex Nasdaq-100 in eine Korrektur getrieben. Seit dem 3. Januar 2022 beläuft sich das Minus auf rund ein Achtel. Und auch andere Indizes wie der S&P 500 und der DAX befinden sich seit Jahresbeginn im Tauchmodus. Wie können Investoren in der Korrektur am besten handeln? Die folgenden Schritte könnten eine Anleitung sein. Keine Panik im Crash: Jetzt ist Zeit für Schnäppchenjagd ...

Den vollständigen Artikel lesen ...