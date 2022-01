The following instruments on XETRA do have their first trading 25.01.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.01.2022Aktien1 CA2302662077 CULT Food Science Corp.2 CA95081C1059 Wesana Health Holdings Inc.3 US8852601090 Thorne HealthTech Inc.4 CA1054A71091 Brascan Gold Inc.5 US75629F1093 Recro Pharma Inc.6 CA8875891092 Tinone Resources Inc.7 CA4663913073 Jackpot Digital Inc.8 CA90388C1068 Ultra Lithium Inc.p GB00BMG9C974 Vela Technologies PLCAnleihen/ETF1 XS2436141472 Council of Europe Development Bank (CEB)2 US060505GB47 Bank of America Corp.3 XS2436885748 Canadian Imperial Bank of Commerce4 XS2413672234 Intermediate Capital Group PLC5 AU3CB0285682 European Investment Bank (EIB)6 FR0014007TY9 Frankreich, Republik7 DE000BLB9QX0 Bayerische Landesbank8 SE0017133564 Esmaeilzadeh Holding AB9 FR0014007VS7 Crédit Agricole Home Loan SFH10 AU3CB0286136 Kreditanstalt für Wiederaufbau11 AT0000A17Z78 Niederösterreich, Land12 IE000XAGSCY5 Global X Blockchain UCITS ETF