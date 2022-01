Nach dem Kurssturz zu Wochenbeginn zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt am Dienstag eine moderate Erholung ab. Für bessere Laune sorgt die beeindruckende Wende an der Wall Street am Vorabend, die allerdings in Asien keine Wirkung zeigte. Am Dienstagmorgen wurde der DAX -3,80% zeitweise rund 1,3 Prozent höher bei 15.203 Punkte taxiert. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 -4,14% wird ein Anstieg ...

